O retrato de Sarney: 40 anos de um Brasil que apenas se reproduz

Mas ao contrário de Dorian Gray, cujo retrato apodrecia em segredo, a deterioração do Brasil sob a lógica política que Sarney representa nunca foi oculta. Pelo contrário, suas marcas estão estampadas na desigualdade persistente, na fragilidade das instituições e no eterno retorno ao mesmo modelo que transforma a política em herança familiar e o Estado em feudo.

Como um personagem extraído da obra de Oscar Wilde, ele parece ter feito um pacto silencioso com a história: enquanto os rostos e partidos ao seu redor envelhecem e se desgastam, sua influência atravessa décadas sem se dissipar.

Em 15 de março de 1985, José Sarney subiu a rampa do Planalto para assumir a presidência da República. Quarenta anos depois, sua presença continua a assombrar a política nacional.

A posse de Sarney deveria simbolizar o fim do regime militar e o início de um novo ciclo democrático. No entanto, foi a síntese de uma transição negociada que preservou estruturas, manteve privilégios e garantiu que o velho continuasse a governar sob uma nova fachada.

Seu governo enfrentou crises econômicas avassaladoras, oscilando entre planos mirabolantes e estagnação política. Nenhuma reforma de base alterou o destino do país. Nada foi de fato resolvido. O Brasil, nos anos Sarney, andou em círculos, refém de um poder que se perpetuava através de alianças convenientes.

A longevidade de sua influência não foi construída sobre ideias transformadoras, mas sobre a arte da sobrevivência. Sarney não inovou, se adaptou. Não quebrou ciclos, apenas os refinou. Não ergueu pontes para o futuro, mas consolidou trincheiras para a permanência. Fez da política um ofício hereditário, mantendo sua família e aliados no controle do Maranhão e, por extensão, em posições estratégicas do governo federal.