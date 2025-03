GCM flagra adolescente com drogas dentro de estação em Pinda

A GCM (Guarda Civil Metropolitana) de Pindamonhangaba flagrou um adolescente portando grande quantidade de entorpecentes no interior da Estação Cidadania, no distrito de Moreira César.

Em patrulhamento pela região, por volta das 16h de sexta-feira (14), agentes da guarda avistaram dois homens próximos à quadra em atitude suspeita. Ao avistar a equipe, um deles correu saltando o alambrado e abandonando uma bolsa.