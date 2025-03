VÍDEO: ‘Vou cuidar da bebê’, disse mulher antes de matar grávida

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Em depoimento à polícia na quinta-feira (13), após ser presa, Nataly Helen Martins Pereira disse que cometeu o crime porque queria ficar com o bebê depois de ter sofrido dois abortos seguidos. Ela afirmou que agiu sozinha, inocentando o marido e outros dois homens que também tinham sido presos. Vídeos com trechos do depoimento foram divulgados na sexta-feira (14).

A bebê sobreviveu. Após o crime, ainda na quarta-feira (12), Nataly tentou registrá-la como filha dela em um hospital de Cuiabá, mas a equipe médica desconfiou e acionou a polícia. A mulher foi presa e a família da vítima foi localizada.

De acordo com a polícia, o marido da acusada, Christian Albino Cebalho de Arruda, de 28 anos, que foi preso ao tentar obter uma declaração do hospital para registrar a recém-nascida, chegou à unidade de saúde depois de ter sido avisado sobre o suposto nascimento do bebê do casal.