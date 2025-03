Guará lidera lista de cidades mais baratas para se viver no país

O município de Guaratinguetá, no Vale do Paraíba, lidera ranking de cidades mais baratas para se viver no Brasil. A lista divulgada pela revista Exame mostra as cidades mais baratas do país, com o melhor custo-benefício para os moradores. Já um estudo do site Expatistan aponta os locais com o custo de vida mais elevado, tendo a capital São Paulo na liderança.

A análise considerou fatores como moradia, alimentação, lazer e transporte – estrutura e a oferta de serviços públicos de qualidade, tornando essas cidades atrativas para quem busca uma vida mais econômica.