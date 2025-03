Arma falha 3 vezes em tentativa de feminicídio de mãe com bebê

Uma jovem de 24 anos sobreviveu depois que o companheiro tentou atirar contra a cabeça dela e a arma falhar, impossibilitando os disparos. A tentativa de feminicídio ocorreu na tarde de quinta-feira (13), na casa do casal em Patos de Minas.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Segundo a Polícia Militar, a vítima contou que estava no quarto amamentando o bebê recém-nascido, quando o companheiro entrou e iniciou a discussão. O casal havia se separado por um período e reatou o relacionamento há três meses.