AGORA: ainda restam 2.000 ingressos para o Clássico do Vale

Ainda restam cerca de 2.000 ingressos à venda para o Clássico do Vale, entre São José e Taubaté, na tarde deste sábado (15), a partir das 17h, no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos.

As vendas antecipadas começaram durante a semana e, neste sábado, as bilheterias do estádio estão abertas desde às 11h. Os ingressos restantes são para o Escadão (antigo portão principal) e arquibancada. Os ingressos para cadeiras já está esgotados.