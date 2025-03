PM de folga é baleado com 5 tiros em SP; polícia busca atirador

Um policial militar de folga e à paisana foi baleado com cinco tiros na sexta-feira (14), na região de Santo Amaro, na zona sul de São Paulo.

O agente, de 47 anos, foi socorrido pelo helicóptero Águia, da Polícia Militar, ao Hospital das Clínicas. Seu estado de saúde não foi informado.