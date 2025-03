‘Fiz besteira’: Empresário mata esposa e liga para a família

Um empresário matou a namorada a facadas na cidade de Goianésia, em Goiás, e ligou para a família dizendo que fez uma 'besteira'. A vítima, Leila Portilho, tinha 51 anos e também era empresária.

Segundo a delegada responsável pelo caso, o empresário Gilvan Vieira de Oliveira matou a companheira com 29 facadas. Ele tirou a própria vida após cometer o crime. O caso ocorreu na madrugada de segunda-feira (10).