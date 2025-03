Reforma em abrigo incendiado de SJC pode custar até R$ 500 mil

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

No momento do incêndio havia 22 pessoas no abrigo, sendo que 18 foram resgatadas com vida. Os sobreviventes foram realocados no outro abrigo da comunidade, na avenida Adhemar de Barros, na região central de São José, ou em comunidades religiosas que estão ajudando a obra social.

“Para a recuperação do imóvel, que não tinha seguro, estamos pedindo ajuda porque ainda está bem complicado. Toda a ajuda é bem-vinda. Precisamos de dinheiro para reformar tudo, não temos ajuda. Aceitamos materiais de construção. A reforma vai custar de R$ 400 mil a R$ 500 mil”, afirmou Andréa.

Morreram no incêndio quatro moradores do abrigo: Márcia Aparecida e Hélio Gonçalves, ambos de 60 anos, Moisés Felipe, de 47 anos, e Regiane Soares, de 43 anos. Os corpos serão velados e enterrados neste sábado (15), a partir de 13h, no Cemitério Colônia Paraíso (Morumbi), no Residencial Gazzo, na zona sul da cidade.