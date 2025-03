Suspeito de roubo a mercado em Taubaté é baleado e preso em UPA

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Segundo a Polícia Militar, o suspeito, de 27 anos, entrou no mercado em Taubaté, ameaçou funcionários com uma arma falsa e subtraiu aproximadamente R$ 900 do caixa. No momento da fuga, um homem não identificado efetuou um disparo, atingindo o suspeito no braço.

O indiciado procurou atendimento na UPA Central após ser baleado. Durante abordagem policial, de acordo com o boletim de ocorrência, ele confessou o crime.

O suspeito foi submetido à cirurgia e permanecerá sob custódia da PM até alta hospitalar, que deve acontecer no dia 19 de março.