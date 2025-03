Motociclista fica ferido em colisão com outra moto, em Cruzeiro

Um motociclista de 22 anos ficou ferido após colisão com outra moto. O acidente aconteceu na avenida Janio Quadros, na Vila Dr. João Batista, em Cruzeiro, na noite de sexta-feira (14).

Por volta de 21h30, o Corpo de Bombeiros foi acionado para ocorrência de acidente de trânsito envolvendo duas motocicletas.