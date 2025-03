Filho é preso suspeito de matar advogado achado morto

Um dos filhos do advogado Adeon Paula de Oliveira, de 75 anos, encontrado morto na própria fazenda em Jussara, no nordeste de Goiás, foi preso suspeito de matar o pai em fevereiro deste ano. A informação foi confirmada pela Polícia Civil. O suspeito, que também é advogado, foi preso preventivamente na sexta-feira (14).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Em nota, a OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) - Seção Goiás disse que acompanhou com perplexidade a prisão do advogado suspeito pelo assassinato do pai. Também afirmou que desde a data do crime tem exigido providências da Secretaria de Segurança Pública de Goiás e acompanhado os trabalhos da Polícia Civil.