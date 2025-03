Bebê de 10 meses morre em hospital com sinais de estupro

Uma bebê indígena, de 10 meses de idade, morreu na tarde de quarta-feira (12) no Hospital Municipal em Barra do Garças (512 km a oeste de Cuiabá) com sinais de estupro.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

A vítima deu entrada no Hospital e Pronto Socorro Municipal Milton Pessoa Morbeck na terça-feira (11), com um quadro clínico grave e uma lesão no ânus, que indicava abuso sexual.