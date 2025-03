Joseense volta a vencer e encaminha classificação antecipada

Já o time da Grande São Paulo, que começou a rodada na zona de rebaixamento, segue em penúltimo lugar, com 11 pontos, e muito próximo da queda para a Quinta Divisão do ano que vem.

Com esse resultado, o Tigre do Vale, sob comando do técnico Augusto Ambrogi, vai aos 23 ponto e está quase classificado para a segunda fase. Ainda resta mais uma rodada e o time da região está, momentaneamente, em sétimo lugar.

O Atlético Joseense venceu o Audax Osasco por 3 a 0 na tarde deste sábado (15), no estádio Joaquinzão, em Taubaté, em jogo válido pela penúltima rodada da primeira fase do Campeonato Paulista da Série A-4.

Na próxima rodada, o Joseense visita o Barretos, no outro sábado, dia 22, a partir das 15h, no estádio Fortaleza, em Barretos. E o Audax recebe o Colorado de Caieiras no mesmo dia e horário, no estádio José Liberatti.

O jogo

A equipe joseense começou melhor e, logo aos 7min, já conseguiu abrir o placar no Joaquinzão. Em jogada pela esquerda, a bola sobrou para Emanuel, que bateu cruzado, rasteiro, no canto esquerdo: 1 a 0.

Animado, o Tigre do Vale foi para cima e, aos 9min, ampliou o marcador, desta vez com Bruno Luka. E os 2 a 0 logo de cara deu tranquilidade para a equipe da região durante o primeiro tempo. Nos minutos finais, os visitantes ainda pressionaram, mas o placar ficou inalterado até o intervalo.