Vítimas da tragédia no abrigo em São José serão sepultadas hoje

Os corpos serão velados e sepultados no Cemitério Colônia Paraíso (Morumbi), no Residencial Gazzo, na zona sul da cidade. A cerimônia começa às 13h e segue até 16h.

Haverá uma celebração religiosa presidida por dom Antônio Carlos Altieri, arcebispo emérito da Arquidiocese de Passo Fundo (RS), além do diácono Jovino Rezende Neto, da Diocese de São José, e cantores.

Morreram no incêndio Márcia Aparecida e Hélio Gonçalves, ambos de 60 anos, Moisés Felipe, de 47 anos, e Regiane Soares, de 43 anos. Todos moravam na casa há mais de um ano e tinham problemas de saúde – a comunidade atende pessoas abandonadas e com doenças. No momento do incêndio, as duas mulheres estavam no térreo e os homens no andar superior da casa.