AGORA: carro capota no viaduto Bandeirante e deixa trânsito lento

Um veículo Chevrolet Classic azul capotou na noite desta sexta-feira (14), no viaduto Bandeirantes, no Jardim Paulista, em São José dos Campos, na saída da Rodovia Presidente Dutra, e deixou o trânsito lento no local, no sentido centro.

Ainda não há informações sobre vítimas e nem como aconteceu o acidente, mas uma viatura da Polícia Militar e um veículo de socorro do Corpo de Bombeiros estão no local, retirando um ocupante do carro.

Além disso, uma viatura da Seurb (Secretaria de Mobilidade de Urbana) está no local para organizar o trânsito. Uma das faixas foi interditada por conta do acidente, o que deixou o trânsito carregado na região.