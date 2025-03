Cão se despede de guarda civil municipal morto em tiroteio

A emoção tomou conta do velório de Alexsandro Lima do Nascimento, guarda civil municipal de São Vicente, morto durante um tiroteio no bairro Itararé.

Um vídeo emocionante mostra o momento em que K9 Bolt se aproxima do caixão para se despedir de seu parceiro e parece entender que o amigo partiu. O agente fazia parte do Grupo de Operações com Cães. O cão K9 Bolt participou de patrulhamentos e operações ao lado de Alexsandro.