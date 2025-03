São José bate o Mesquita e conquista 1ª vitória na LBF

O São José venceu o Mesquita por 67 a 61 na noite desta sexta-feira (14), na Sodiê Arena, em Mesquita, no estado do Rio de Janeiro, pela segunda rodada da edição 2025 da LBF (Liga de Basquete Feminino).

Assim, o time da região, comandado pelo técnico Leandro Leal, soma o seu primeiro triunfo em dois jogos, enquanto o time do Rio fez sua primeira partida no torneio nacional.

Na estreia, as joseenses perderam fora de casa para o Corinthians, em São Paulo. Agora, o São José volta a jogar no dia 22, outro sábado, a partir das 18h, quando recebe o Campinas, no ginásio do Teatrão, em São José dos Campos.

O jogo

Em quadra, o São José começou melhor e chegou a ter sete pontos de frente sobre o Mesquita no primeiro quarto. Mas, permitiu a adversária descontar e ficar com um ponto atrás em determinado momento. E, nos final, as joseenses ainda conseguiram fechar em três pontos de frente: 22 a 19.

Veio o segundo quarto e o equilíbrio seguiu entre as duas equipes, embora as joseenses se mantivessem na frente do placar. Depois, o Mesquita cresceu e passou à frente a três segundos do intervalo, com Manu Ríos empatando para o São José em um lance livre no último centésimo: 36 a 36.

Após o intervalo, as joseenses voltaram desatentas e errando nos primeiros minutos. Contudo, conseguiram se reerguer e, principalmente com boa atuação de Mayara Leôncio, se mantiveram à frente do marcador. E foram para o último quarto com vantagem de dois pontos: 55 a 53.

Veio o último quarto, o Mesquita ficou na frente logo no início com uma bola de três, mas o São José reagiu. E a situação ficou melhor a dois minutos do final, quando Jennifer Muñoz acertou uma bela cesta de três, de longe, e abriu nove pontos de frente. Ali, foi só administrar o placar até o final.