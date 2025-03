VÍDEO: Casal fez chá revelação antes de matar adolescente grávida

Nataly Helen Martins Pereira, 25 anos, suspeita de participar do assassinato de uma adolescente grávida, realizou um chá revelação de bebê antes do crime.

Ela e o marido, Christian Albino Cebalho de Arruda, 28 anos, estão presos suspeitos de matar Emily Azevedo Sena, de 16 anos, e retirar do ventre da vítima o filho que ela esperava.