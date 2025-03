'Parecia tão perto a volta', lamenta Neymar após corte

Neymar foi cortado da lista de convocados da Seleção Brasileira para os jogos contra Colômbia e Argentina, válidos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O atacante se pronunciou na noite desta sexta-feira (14) em suas redes sociais, lamentando a decisão e agradecendo as mensagens de apoio recebidas.

“Parecia tão perto a volta, mas infelizmente não vou poder vestir a camisa mais pesada do mundo neste momento! Tivemos longas conversas, e todos sabem a vontade que eu tinha de voltar, mas entramos em um consenso e resolvemos não me arriscar, para que eu possa me preparar melhor e zerar totalmente a lesão. Faz parte do processo. Valeu aos que mandaram mensagens de apoio”, escreveu o camisa 10 em seu Instagram.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.