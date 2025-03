Influencer que teria saído com Neymar é acusada de estelionato

Any Awuada, nome artístico de Nayara Macedo, ganhou destaque nesta semana após ser associada ao jogador Neymar. No entanto, antes de aparecer nos holofotes por esse motivo, a influenciadora já estava no centro de uma investigação policial por estelionato, sob análise do Tribunal de Justiça de São Paulo. Nayara foi condenada e responde a um inquérito que apura a venda de produtos falsificados por meio de redes sociais.

As denúncias contra a influenciadora começaram a surgir em 2023, quando consumidores relataram a comercialização de perfumes, roupas, tênis e maquiagens de marcas importadas e de grife supostamente falsificados.