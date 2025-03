Família tem fé na volta de pintor que sumiu após morte da esposa

Com fé em Deus, a família faz preces pela volta do pintor Rodolfo, que desapareceu em São José dos Campos, abalado após visitar a esposa no hospital. Dias depois, a mulher morreu.

"Eu tenho fé em Deus que sim. Estamos orando que o Espírito Santo de Deus ilumine ele, para que ele possa voltar para casa", disse a OVALE uma tia do pintor, que vive no bairro Frei Galvão. O amor entre Rodolfo e a esposa foi descrito pela família como 'muito forte'.

