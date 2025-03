Torturou, estuprou enteada com bebê no colo e foi preso

Um homem foi preso preventivamente pela Polícia Civil de Goiás (PCGO) nesta quinta-feira (13/3) sob acusação de estuprar e torturar a enteada, de 16 anos, em Luziânia, município do Entorno do Distrito Federal. O suspeito teria utilizado uma faca para ameaçar e intimidar a adolescente durante os abusos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A investigação teve início após a mãe da vítima registrar uma denúncia na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) de Luziânia. A adolescente relatou que o agressor chegou em casa embriagado ou sob efeito de drogas, tomou seu celular e, de forma repentina, pegou uma faca de grande porte, ordenando que ela fosse para o quarto.