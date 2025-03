'Descansa em paz, paizinho', diz filha na despedida de Ronaldo

Ronaldo Vitor da Costa, 63 anos, faleceu em Jacareí nesta quarta-feira (14) e deixou um grande vazio entre amigos e familiares. Ele será sepultado neste sábado (15), após as 14h, no Cemitério Jardim da Paz, no Parque Santo Antônio. Antes, a partir das 10h, acontece uma cerimônia de despedida.

Nas redes sociais, amigos, familiares e conhecidos lamentaram a partida precoce de seu Ronaldo. Mas, as boas lembranças são as que ficam.