PRF autua homem por crime ambiental ao transportar iguanas

Na noite desta quinta-feira (13) a PRF (Polícia Rodoviária Federal) autuou um homem por crime ambiental durante uma fiscalização no Km 165 da Dutra em Jacareí. O caso ocorreu por volta das 20h, quando os policiais abordaram uma motocicleta.

O condutor, de 30 anos, afirmou que realizava uma entrega de São Paulo para São José dos Campos, mas não soube especificar o conteúdo do pacote que transportava, limitando-se a dizer que se tratava de um animal. Ao abrir a embalagem, os policiais encontraram duas iguanas-verdes em condições de maus-tratos.