São José passa dos 6.500 ingressos vendidos para Clássico do Vale

O São José anunciou a parcial de ingressos vendidos para o Clássico do Vale contra o Taubaté na tarde deste sábado (15), a partir das 17h, no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos. Até agora, o clube já comercializou 6.500 entradas para o jogo de ida das quartas de final do Campeonato Paulista da Série A-2.

De acordo com o clube, esses números contam apenas os ingressos vendidos nas lojas Oscar Calçados e na plaforma online https://saojose.soudaliga.com.br/. Neste número, não está computado os ingressos de visitantes.