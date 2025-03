Adeus, Dri: morte de modelo deixa família de coração partido

Adeus, Dri.

Com o coração partido, familiares e amigos da modelo Drisley Chaves de Andrade, modelo de 23 anos, se despediram da jovem, morta após complicações em uma cirurgia, na última quarta-feira (12), em São Caetano do Sul. Ela deixou um filho pequeno.

Apaixonada, sonhadora e cheia de vida, a modelo era conhecida por sua alegria contagiante.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp