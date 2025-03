Após dois abortos, mulher que matou grávida 'queria um bebê'

Em um caso chocante que abalou a cidade de Cuiabá no Mato Grosso, Nataly Helen Martins Pereira, de 25 anos, confessou ter assassinado a adolescente grávida Emilly Azevedo Sena, de 16 anos, para roubar seu bebê. O crime ocorreu na última quarta-feira (12), e a vítima estava no nono mês de gravidez.

Segundo o delegado Caio Albuquerque, que lidera as investigações, Nataly havia perdido um bebê em outubro do ano passado, mas manteve a gravidez em segredo da família e do marido. Ela continuou a simular a gravidez, participando de grupos de conversas com mães e grávidas. "Ela teria perdido um bebê há cerca de seis meses. Essa seria a segunda vez que ela teria tido um aborto e então resolveu manter essa falsa gravidez", explicou a defesa de Nataly.