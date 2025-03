Matador de ex-namorada e amiga vai a julgamento em Jacareí

Ele é acusado do duplo feminicídio e pode pegar mais de 30 anos de prisão, caso seja condenado. As duas mulheres morreram em julho de 2023.

Mizael Honório, de 31 anos, autor dos tiros que mataram sua ex-namorada, Karen Gabriela Almeida Martins, de 20 anos, e a amiga dela, Marcelly Stéfani Lobato Braz de Souza, de 24 anos, vai a julgamento no Fórum de Jacareí na próxima segunda-feira (17).

De acordo com a investigação, Karen Gabriela foi assassinada pelo ex-namorado em Jacareí. Ele não aceitava o fim do relacionamento com ela.

Karen e sua amiga, Marcelly Stéfani, foram alvejadas por tiros na noite de 24 de julho de 2023, na região do bairro Vila Branca. Autor dos disparos, Mizael namorou Karen por quatro anos e teria cometido o crime por não aceitar o fim do relacionamento.

A morte das moças foi constatada no local do crime pelas equipes do Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência). O agressor ainda tentou se matar, mas foi socorrido ao pronto-socorro da Santa Casa, onde permaneceu preso sob escolta policial. Ele correu risco de morte.