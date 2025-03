TJ mantém veto ao financiamento de equipes profissionais em SJC

A Prefeitura não informou se, no entendimento do município, a decisão pode comprometer os repasses para as equipes de alto rendimento da cidade, como o atual time de vôlei e as equipes de basquete e futsal.

O orçamento da Prefeitura para 2024, por exemplo, previu o repasse de R$ 21,4 milhões para atletas e equipes esportivas. Esse valor era dividido entre duas pastas: para projetos esportivos de alto rendimento, vinculados à Secretaria de Governança, seriam R$ 7,56 milhões, contemplando 14 modalidades; e, para as ações do programa Atleta Cidadão, vinculado à Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida, seriam R$ 13,85 milhões, para 22 modalidades atendidas.

Vôlei.

Na sentença de agosto de 2024, ao analisar o caso da antiga equipe de vôlei, que originou a denúncia do Ministério Público, a juíza concluiu que se tratava de um "time profissional" que "atuou frente a campeonatos oficiais, desvirtuando-se completamente a finalidade pública do custeio de atividades desportivas não profissionais, com finalidade social".