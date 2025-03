Após 7 meses de suspensão, obra de viaduto da CTI será retomada

A obra está paralisada desde o dia 9 de agosto do ano passado. Na ocasião, a Prefeitura alegou que o serviço seria suspenso por 120 dias devido ao atraso no repasse de R$ 450 mil por parte do governo estadual. Em 9 de dezembro, a suspensão foi prorrogada por mais 90 dias, prazo que se encerrou na semana passada.

A Prefeitura de Taubaté informou que irá se reunir com a empresa Jatobeton na próxima semana para dar andamento às tratativas para a retomada da obra de recuperação do viaduto Charles Schnneider, mais conhecido como viaduto da CTI, que fica na região central.

Segundo a Prefeitura, como o repasse foi feito pelo governo estadual em dezembro, a obra poderá ser retomada. No ano passado, o estado alegou que o atraso ocorreu devido a questões burocráticas e a restrições impostas pela legislação eleitoral.

Viaduto.

A obra, que teve início no dia 14 de maio do ano passado e está suspensa desde agosto, irá custar R$ 2,643 milhões, sendo R$ 1,5 milhão do governo estadual e R$ 1,143 milhão do município.

O prazo para execução é de 180 dias, sem contar o tempo da paralisação dos serviços. Segundo a Prefeitura, a obra avançou 28% antes de ser suspensa, e a Jatobeton recebeu R$ 255 mil até agora. "Foi realizado o serviço de lixamento, limpeza, tratamento de armaduras, recomposição de armaduras em áreas com elevado grau de corrosão, injeções de resina estrutural epóxi em trincas, estucamento e pintura, no primeiro trecho do viaduto (início até o 2º pilar próximo da linha férrea), e lixamento de metade da escada", listou a Prefeitura.