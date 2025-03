Trabalhador e com planos de se casar: João morreu cheio de sonhos

João Gustavo Antunes Simões, de 19 anos, era um jovem cheio de sonhos. Ele namorava há cerca de três anos e fazia planos para se casar com a amada.

Com o próprio dinheiro, fruto do trabalho, ele havia tirado a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) e estava pagando uma moto, com a qual se deslocava para o trabalho em uma casa de tintas. O jovem também cursava a Faculdade de Administração.