Traficante decapita vítima e mostra cabeça como 'troféu' em vídeo

Após matar rival, traficante cortou a cabeça da vítima e a exibiu como "troféu" em vídeo enviado para companheiros de sua facção criminosa.

O crime, ocorrido em 2023, em Herval d'Oeste (SC), foi julgado no último dia 7. O autor do crime foi condenado a 27 anos de prisão por homicídio qualificado, destruição de cadáver e corrupção de menores.