Estado repassa R$ 1 mi ao Vale para famílias em vulnerabilidade

O Governo de São Paulo vai repassar R$ 1,046 milhão para municípios do Vale do Paraíba para garantir o atendimento de necessidades básicas e urgentes de indivíduos e famílias em situação de vulnerabilidade ou risco social temporário. A verba faz parte do total de R$ 15,4 milhões destinados a 604 cidades paulistas.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O dinheiro já está disponível e os municípios podem solicitar os recursos a partir da segunda-feira (17), por meio do sistema PMASWeb, ferramenta de planejamento das ações da política de assistência social dos municípios paulistas.