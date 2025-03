Após matar marido, idosa esquartejou corpo e guardou no freezer

Uma idosa matou e esquartejou o marido e guardou partes do corpo em um freezer, além de colocar o tronco em uma mala.

Aparecida Graciano de Souza matou o marido Antônio Ricardo Cantarin, de 63 anos, com veneno de rato, e depois esquartejou o corpo da vítima.



O caso aconteceu em maio de 2023, em Selvíria (MS), e agora vai ser julgado -- o júri popular foi marcado para o dia 11 de junho. Aparecida foi presa quatro dias após o crime e aguarda o julgamento.



Aos policiais, a idosa confessou o crime. De acordo com a polícia, a investigação comprovou a materialidade do crime.