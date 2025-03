Não podemos normalizar o consumo de drogas no Brasil

A proposta do deputado estadual Eduardo Suplicy (PT), que defende a criação de estações supervisionadas para o consumo de drogas, é um absurdo que precisa ser combatido com firmeza. Esse projeto é uma afronta às milhares de famílias que sofrem com filhos aliciados pelo tráfico, atenta contra a fé cristã e fere diretamente a dignidade das pessoas. Precisamos de políticos que defendam nossas crianças e nossas famílias.

Como vereador, apresentei na Câmara Municipal de São José dos Campos uma Moção de Repúdio contra essa ideia que, longe de oferecer soluções, apenas institucionaliza o vício, a destruição da família e coloca a segurança da população em risco.

Não podemos transformar o Brasil em um experimento social fracassado. Diversos países já tentaram medidas semelhantes, e os resultados foram alarmantes. Em Portugal, onde salas de consumo assistido foram implementadas, houve um aumento do consumo de drogas nas ruas após o fechamento parcial desses espaços. Na França, especialistas alertaram que a supervisão médica nesses locais não reduz os danos, mas pode levar usuários a consumirem doses ainda maiores, aumentando os riscos de overdose.