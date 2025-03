Clássico do Vale: confira o guia de acesso da torcida ao estádio

Neste sábado, dia 15 de março, o Estádio Martins Pereira será palco do primeiro jogo das quartas de final do Campeonato Paulista da Série A-2 2025. O tradicional Clássico do Vale colocará frente a frente São José e Taubaté, em uma partida que promete emocionar os torcedores. A bola rola às 17h, com os portões do estádio abrindo às 15h30, conforme liberação da Polícia Militar.

Para garantir uma experiência tranquila e segura, é fundamental que os torcedores fiquem atentos às orientações de acesso e interdições no entorno do estádio. Confira abaixo as informações detalhadas sobre quais setores entrar:

Entradas por setor