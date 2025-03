Por que o torcedor do Taubaté deve acreditar na classificação?

São José e Taubaté se enfrentam na tarde deste sábado (15), a partir das 17h, no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos. Depois, no dia 19, às 20h, fazem o jogo de volta no Joaquinzão, pelas quartas de final do Campeonato Paulista da Série A-2, no Clássico do Vale que promete ser dos mais tensos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Aliás, jogo já é chamado de ‘Clássico do Fim do Mundo’, por conta da importância do confronto. Mas, os torcedores também podem acreditar e torcer pelo seu time. A seguir, veja 5 motivos para o torcedor do Burro da Central acreditar na classificação às semifinais