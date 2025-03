Homem é preso por matar mulher e esconder corpo dentro de mala

A Polícia Civil prendeu na quinta-feira (13) um homem investigado por ter matado uma mulher de 26 anos e colocado o corpo dela em uma mala.

O corpo de Júlia dos Santos Cavalcanti foi encontrado em 3 de março, na ponte desativada do Jaguaré, na zona oeste de São Paulo, por vigilantes que estavam no local e estranharam o forte odor, além de um líquido que vazava do objeto.