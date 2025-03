URGENTE: Três ficam feridos em capotamento na Carvalho Pinto

Na manhã desta sexta-feira (14), um capotamento no km 111 da Rodovia Carvalho Pinto, na pista sentido Rio de Janeiro, deixou três vítimas feridas. O acidente ocorreu no trecho de Caçapava.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Duas vítimas sofreram ferimentos moderados e foram encaminhadas à Fusam em Caçapava. Uma pessoa em estado grave foi levada pelo helicóptero Águia ao Hospital Municipal de São José dos Campos, na Vila Industrial.