Delegado morre após sofrer mal súbito enquanto andava de bike

Delegado aposentado da Polícia Civil, Boanerges Braz de Mello, de 69 anos, morreu após sofrer um mal súbito enquanto pedalava na rodovia Henrique Eroles (SP-66), em Guararema, na tarde de quinta-feira (13).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária, o incidente ocorreu por volta das 12h18, no km 69 da rodovia.