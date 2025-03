PCC monta 'tribunais do crime' com 'pena de morte' no Vale

À revelia da lei, as peças movem-se pelo tabuleiro e põem o rei em xeque. Mate? Só se o crime autorizar.

Agora, neste exato momento, o tabuleiro está armado na RMVale, a região mais violenta de São Paulo, e não se trata de um jogo de xadrez.

É um duelo entre o estado paralelo do crime organizado e o Estado. Com seu próprio 'código penal', o PCC (Primeiro Comando da Capital) julga, condena e pune, até mesmo com a pena de morte, em suas 'quebradas' na região. Nos 'tribunais do PCC', chamados 'tabuleiros', 'sangue se paga com sangue'.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.