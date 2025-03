Colisão entre motos deixa dois feridos no Perequê, em Caraguá

Duas pessoas ficaram feridas, na madrugada desta sexta-feira (14), após um acidente envolvendo duas motocicletas no bairro Perequê Mirim, em Caraguatatuba.

A colisão ocorreu próximo à praça da região e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).