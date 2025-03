Jovem é preso em SJC durante ‘escala de trabalho’ para o tráfico

Das 7h às 9h, com remuneração não definida.

Esse é o ‘contrato de trabalho’ de um suspeito de vender drogas na região sudeste de São José dos Campos. O jovem de 21 anos foi preso durante ação da GCM (Guarda Civil Municipal).

