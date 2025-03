O futuro do Pavão Mysteriozo na 'Capital da Cultura'

Apesar do orçamento crescente, a FCCR reduz o orçamento dos festivais da cidade, que sempre tiveram proporções nacionais, reduz as vagas das oficinas, reduz as parcerias, reduz a ACD (Ação Cultural Descentralizada), reduz os espaços, terceiriza a gestão dos próprios projetos. Ao mesmo tempo, tem seu quadro de concursados diminuído ano após ano. Seus colaboradores, cuja maioria dedicou à instituição mor parte de suas vidas, estão morrendo, aposentando sem que haja plano de carreira, ou o esperado concurso para renovação do quadro.

Imbrólios

Talvez se ouça: “Não é possível haver concurso na FCCR”. “É um imbróglio jurídico”. Além desse há tantos outros imbróglios jurídicos que atravancam a evolução da autarquia e o avanço das políticas públicas culturais no município.

Deveria haver vontade política para resolver esses imbróglios, assim como houve no PL 353 de 2023.



Lembra?

A mudança no estatuto da FCCR de modo arbitrário, via projeto de lei, aumentando o mandato da diretoria de 2 para 8 anos, a perder de vista. Há quem beneficiou desta mudança no estatuto?

Esse talvez tenha sido o maior golpe que a autarquia sofreu após a Lei Jorlei que extinguiu as comissões setoriais. O que ocorre é a gourmetização do engessamento, expresso em eventos faraônicos, em elevados índices de satisfação. A atual gestão é, já, a que mais tempo ficou no cargo desde o princípio da história da FCCR.

Vale lembrar que a Conferência Municipal de Cultura, que é meio da participação social no desenvolvimento de políticas públicas para a cultura no município, não é realizada desde 2015, tampouco o plano municipal de cultura é lembrado.

Em 2023 fora realizada conferência apenas para se extrair demandas e propostas para as políticas públicas culturais do Estado e da União. Foi até cômico chegar na conferência de 2023 e ouvir: “Não discutiremos as demandas municipais, ficará para próxima oportunidade”... Ie! Ie! Pegadinha do malandro!