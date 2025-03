Joseense encara o Audax e mira classificação antecipada

O Atlético Joseense quer dar um pontapé na má fase a partir da tarde deste sábado (15), a partir das 15h, quando recebe o Audax Osasco, no estádio Joaquinzão, em Taubaté, pela 14ª e penúltima rodada da primeira fase da Série A-4 do Campeonato Paulista de 2025.

Atualmente, o Tigre do Vale está em oitavo lugar, com 20 pontos, e fecha a zona de classificação para a segunda fase, com três pontos de vantagem sobre a Inter de Bebedouro. No entanto, o time comandado pelo técnico Augusto Ambrogi chegou a ser vice-líder e tem três jogos sem vencer. Nos últimos cinco jogos, ganhou apenas um, sobre a lanterna Matonense, pior time do campeonato.