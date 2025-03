Com cão farejador, Baep Canil prende homem com drogas em Pinda

Um homem de 39 anos foi preso pelo Baep Canil com diversas porções de drogas em Pindamonhangaba. A ação contou com a ajuda de um cão farejador.

Por volta das 18h de quinta-feira (13), os policiais militares do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) prenderam o suspeito no bairro Araretama, em Pindamonhangaba.