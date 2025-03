Taubaté ganha pacotão de reforços para Clássico do Vale

O Taubaté contratou quatro reforços para a disputa das quartas de final da Série A-2 do Campeonato Paulista, quando encara o arquirrival São José no Clássico do Vale. E eles já estarão em campo neste sábado (15), no confronto das 17h no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Um deles é o volante Marinho, que disputou o Campeonato Goiano deste ano pelo Abecat Ouvidorense, time estreante na elite local. Aliás, esse clube também cedeu o meia Rafinha, que reforça o Burrão na briga pelo acesso.