Pastor manda matar fiéis que abandonam a sua igreja e é condenado

Pastor mandava matar fiéis que abandonassem a sua igreja.



É o que afirmou a Promotoria, no julgamento que levou à condenação do pastor Edimar da Silva Brito a 32 anos de prisão, na última terça-feira (11), pela morte de duas mulheres, ocorridas em 20 de janeiro de 2016.

O caso aconteceu em Vitória da Conquista (BA) e teria sido motivado por vingança. De acordo com as investigações, o pastor teria se vingado depois que as vítimas, que eram suas colegas, saíram da igreja dele e fundaram outra, levando a maioria dos fiéis.