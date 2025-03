Adolescente é apreendido antes de vender revólver por R$ 2,8 mil

Um adolescente de 17 anos foi apreendido pela Polícia Militar, em Caçapava, com um revólver dentro de uma bolsa. O jovem disse que a arma seria vendida por R$ 2,8 mil.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O caso aconteceu na noite de quinta-feira (13), quando policiais militares da Força Tática do 46º BPM/I patrulhavam o bairro Vila Menino Jesus, na cidade de Caçapava.